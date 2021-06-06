Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Öğretmenlerin aşı randevusu tanımlandı

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, ''Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.



Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.



Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021

SAĞLIK BAKANI KOCA DA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 7 Haziran itibarıyla tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini duyurmuştu.

Bakan Koca, ''Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin” demişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk d geçtiğimiz günlerde 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşılanma programına dahil edilmesiyle 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasının sağlandığını açıklamıştı.

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