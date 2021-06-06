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Haber Giriş: 06.06.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Öğretmenlerin aşı randevusu tanımlandı

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Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Öğretmenlerin aşı randevusu tanımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, ''Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi. 

SAĞLIK BAKANI KOCA DA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 7 Haziran itibarıyla tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini duyurmuştu.

Bakan Koca, ''Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin” demişti.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk d geçtiğimiz günlerde 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşılanma programına dahil edilmesiyle 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasının sağlandığını açıklamıştı.

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