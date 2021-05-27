Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! İşte öğretmenlerin aşılanmasında son durum

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.

Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.



Sağlıkla kavuşmak dileğiyle... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ AŞILAMADA SON DURUM





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