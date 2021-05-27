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Haber Giriş: 27.05.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! İşte öğretmenlerin aşılanmasında son durum

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Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! İşte öğretmenlerin aşılanmasında son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.

Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...

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Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu İşte öğretmenlerin aşılanmasında son durum

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