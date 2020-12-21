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AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Bu hafta 50 bin tablet dağıtımı yapacağız

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Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Bu hafta 50 bin tablet dağıtımı yapacağız
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta öğrencilere 50 bin tablet dağıtılacağını bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler."

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