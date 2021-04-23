23 Nisan ve TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor! Meclis ve Anıtkabir'de tören

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'e geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop ve devlet erkanı saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

BAKAN SELÇUK'TAN ANITKABİR'E ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenkin bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 23 NİSAN MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı şöyle:

"Millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılına erişmenin iftiharı ile; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.

Bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletimizin bizlere armağanıdır. Tarihimizin makûs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, "Ya İstiklal Ya Ölüm" düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır.

101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız.

Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününün Ulusal Egemenliğin yanı sıra Çocuk Bayramı olarak kutlanması, tarihimizden aldığımız gücün istikbalimizin mimarlarına aktarılmasının tezahürüdür. Çocuklarımıza yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmek en asli vazifemizdir. Sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Âkif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

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