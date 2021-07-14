Son dakika... Bakan Pakdemirli'den Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklama

Dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü’ne gelen flamingoların yavruları, Tuz Gölü’nün ortasındaki kreş alanında susuzluktan öldü. Drone ile çekilen görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Tuz Gölü'deki flamingo ölümleriyle ilgili gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önceden de bu tarz yavrularda ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. 1000 kadar yavru ölümü var gibi gözüküyor. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yaptığı incelemeye göre herhangi bir zehirlenme yok. Buradaki suyun azalması, sudaki konsantrasyonun artmasıyla beraber susuz kalan ve uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor. Bu konuyla ilgili gerekli tedbirler alındı. Bu konunun, çevredeki kuyularla ve tarımsal sulamayla doğrudan veya dolaylı bir bağı olmadığını da ifade etmek isterim. Konu etraflı bir şekilde şu anda hem tarafımızca hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da soruşturuluyor" dedi.

KURUM: YAVRU FİLAMİNGOLARIN ÖLÜM HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ



Bakan Murat Kurum ise, "Türkiye'de 18 tane özel koruma bölgesi var. Bunlardan biri de Tuz Gölü'nde. Gerek endemik türlerin gerek yaban hayatı gerekse flamingoların ender üredikleri alanlardan bir tanesi. Tuz Gölü'nü korumak adına tüm adımları atıyoruz. Gölün etrafındaki suların arıtılarak göle atılması gerek üreme alanlarının ıslahı, gerekse orayı ziyaret eden vatandaşların bilinçlendirilmesi, bu bölgenin korunması adına birçok adım attık. 1997 yılında buradaki flamingo sayısı 4 bin civarındayken, 2020 yılında yaklaşık 20 bin tane flamingo tespit edildi. Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü. Hemen Konya Valiliğimiz ölüm nedenlerine ilişkin çalışmayı başlattı" dedi.

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