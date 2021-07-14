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Haber Giriş: 14.07.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli'den Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklama

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Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde bu yıl da flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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  • Tuz Gölünde kuluçkadan çıkan yüzlerce flamingo öldü
  • Tuz Gölünde kuluçkadan çıkan yüzlerce flamingo öldü
  • Tuz Gölünde kuluçkadan çıkan yüzlerce flamingo öldü
  • Tuz Gölünde kuluçkadan çıkan yüzlerce flamingo öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü’ne gelen flamingoların yavruları, Tuz Gölü’nün ortasındaki kreş alanında susuzluktan öldü. Drone ile çekilen görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

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Tuz Gölünde kuluçkadan çıkan yüzlerce flamingo öldü
Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan yüzlerce flamingo öldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Bakan Pakdemirliden Tuz Gölündeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklama

Bakan Pakdemirli, "Tuz Gölü'deki flamingo ölümleriyle ilgili gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önceden de bu tarz yavrularda ölümlerin takip edildiği yıllar oldu. 1000 kadar yavru ölümü var gibi gözüküyor. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin yaptığı incelemeye göre herhangi bir zehirlenme yok. Buradaki suyun azalması, sudaki konsantrasyonun artmasıyla beraber susuz kalan ve uçamayan yavrularda ölümlerin gözlendiği gözüküyor. Bu konuyla ilgili gerekli tedbirler alındı. Bu konunun, çevredeki kuyularla ve tarımsal sulamayla doğrudan veya dolaylı bir bağı olmadığını da ifade etmek isterim. Konu etraflı bir şekilde şu anda hem tarafımızca hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da soruşturuluyor" dedi.

Tuz Gölünde yüzlerce flamingo öldü Soruşturma başlatıldı
Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo öldü! Soruşturma başlatıldı

 

KURUM: YAVRU FİLAMİNGOLARIN ÖLÜM HABERİ HEPİMİZİ ÜZDÜ

Bakan Murat Kurum ise, "Türkiye'de 18 tane özel koruma bölgesi var. Bunlardan biri de Tuz Gölü'nde. Gerek endemik türlerin gerek yaban hayatı gerekse flamingoların ender üredikleri alanlardan bir tanesi. Tuz Gölü'nü korumak adına tüm adımları atıyoruz. Gölün etrafındaki suların arıtılarak göle atılması gerek üreme alanlarının ıslahı, gerekse orayı ziyaret eden vatandaşların bilinçlendirilmesi, bu bölgenin korunması adına birçok adım attık. 1997 yılında buradaki flamingo sayısı 4 bin civarındayken, 2020 yılında yaklaşık 20 bin tane flamingo tespit edildi. Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü. Hemen Konya Valiliğimiz ölüm nedenlerine ilişkin çalışmayı başlattı" dedi. 

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Son dakika... Bakan Pakdemirliden Tuz Gölündeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklama

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