Son dakika... Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yangın bölgesinde açıklamada bulundu.

Basın mensuplarına bilgi veren Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı.

Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak.

Sevindirici olan taraf can kaybımız yok ama her zaman söylediğimiz gibi ormanlarda sadece ağaç yanmıyor. Ormanlarda da yaban hayatıyla ilgili tamir edilemez veya çok uzun zamanda tamir edilebilecek durumlar ortaya çıkabiliyor.

Akarca mahallesinde 5 ev 1 cami, Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev bir ağıl, Azganlı Mahallesi'nde de 3 ev ve 1 ağıl etkilendi.

Yangın 22 saatlik yoğun bir çalışma sonucu kontrol altına alındı.

TERÖR ŞÜPHESİ VAR MI?

Üzerinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen iki kişi gözaltına alındı ama sorgusu yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldılar. Yine ayrıca dün Hatay Yayladağ’da çıkan yangının şüphelisi iki kişi de tespit edildi ve ilçe jandarma komutanlığı tarafından da gözaltına alındı. Bu kişilerin soruşturmaları devam ediyor."