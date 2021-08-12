Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla’da av yasağı açıklaması

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık. Gece geç saatlerde Burdur’da toplantı yaptık ve geri döndüm.

Zincir halinde çıkmış yangınlardan Köyceğiz de kontrol altına aldık. Yangınlarla ilgili Türkiye’nin gündemini ortadan kaldırıyoruz.

Katkısı olan tüm kuruluşlar ve milletçe bu yangınların üstesinden gelebildi. Hayatın normal akışına geçebilmiş olmamız gerekiyor.

Akdeniz kuşağında olmamız sebebiyle tekrar yangınlar çıkacaktır. Yapılacak ağaçlandırma için iş makineleri bölgeye sev ediliyor. Bugün yangının bitişi yeşil vatan dönüşün başladığı gün olarak ilan edebiliriz.

Yangından zarar gören vatandaşlarımızın çeşitli hasarlarının hibe olarak karşılanacağını belirttik.

AV YASAĞI

Ormanlarımızı önemsediğimiz gibi tüm canlıları önemsiyoruz. Yaban hayatın doğru yönetimi için de gerekli düzenleme yapılacak. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık.



SİNOP, KASTAMONU, BARTIN İÇİN YAĞIŞ UYARISI



Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise şu bilgileri paylaştı:

Yangın tehlikesi geçer geçmez elektrik vermeye başladık. Bir alt yapı sorunu yok.

SEL BÖLGESİ

Sel bölgesinde 4 ilimizde 19 ilçede 395 köyümüzde elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bir kısmı güvenlik nedeniyle kesildi. 7 bin 609 abone durumdan etkilendi, ekiplerin çalışmaları hızla sürüyor. Bazı bölgeler mobil jenaratör gönderildi.

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