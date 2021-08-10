Son dakika. Bakan Pakdemirli: Kanser gibi görünmeyen yerlerden çıkabilen yangınla karşı karşıyayız

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Yerleşim yerlerinde bir tehdit yok. Riskleri aşağı indirmek konusunda hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Milas yangınına müdahale ediliyor, inşallah bu akşam saatlerinde daha iyi bir neticeye ulaşabiliriz diye bekliyorum. Makilik alanın içten içe yanıyor olması işimizi zorlaştırıyor.

Aynen kanser gibi görünmeyen yerlerden yayılan bir yangınla karşı karşıyayız. Allah'tan alevler çok büyük değil ama tam anlamıyla bu yangını söndürmemiz lazım.

Makilik alanın tamamen temizlenmesi konusunda da arkadaşlarımız çalışmaya başladılar.

Köyceğiz'deki yangın alınan tedbirlerle yerleşim yerlerini tehdidini azalttık. Yangına etkin müdahale ediliyor. Bugün gün içinde başlayan ormanlık alan dışında başlayan Gümüşlük yangını devam ediyor.

Havadan ve karadan etkin bir şekilde müdahale devam ediyor.

Bir endişe doğuyor acaba bizde bir şey var mı diye ama şöyle rahat olun. Yangınlar tek bir ilde yoğunlaştığı için önemli sayıda boşluğumuz var. Yunanistan'a göndereceğimiz uçakların 1 saatte geri çekebileceğini de söylemek isterim. Uçakların hareket kabiliyeti daha fazla. Çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için komşularımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Ormanlar dünyanın ormanları... Elbette önce kendimizi düşüneceğiniz ama kapasite fazlamız varsa komşularımıza yardım etmemiz gerekir.

Yunanistan'daki yangın çok ciddi boyutta. Komşumuza yardım anlamında 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır.

IPSS raporundan kısaca bahsetmek istiyorum. Rapor küresel ısınmanın hızının sonuçlarını ortaya koyuyor. Sıcaklıktaki artışla iklimde büyük ölçüde değişiklikler meydana geldi. Yaşadığımız yangınlar da bunun sonucu... İklim değişikliği üzerine detaylı çalışmalarımız ve eylem planlarımız mevcut. Ülkemizde orman varlığını artırmak için 137 fidanlığımız var. Tohum stok merkezimizde 3 milyon adet tohum mevcut. 2021 yılı fidan dikim sezonu için 1000 farklı türde 273 milyon hazır fidanımız var. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1, dünyada 4. sıradayız.

Orman yangınlarıyla mücadelede ilk basamak önleme. Meyveli orman ağaçları da dikilecek, emniyet şeritleri oluşturulacak. Yangın koruma şeritleri oluşturulacak.

Afetten etkilenen tüm hayvanların tedavisi ücretsiz olarak yapılıyor. Geçici hayvan hastaneleri kuruldu. Bağışçılara çok teşekkür ediyoruz, kısa zamanda zor günleri hep birlikte geride bırakacağız.

9 bin 51 çiftimizin hasar tespit çalışmaları yapıldı. 923 dekar sera, 404 büyükbaş, 7 bin 797 arılı kovan, 6 bin 913 alet-makina, 2 bin 401 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Tarımsal zararlarda belli bir miktarda ödeme yapıyor olacağız. Maalesef şu anda fazlasıyla bilgi kirliliği mevcut... Arılar öldü gibi şeyler söyleniyor. Arıcılarımız endişe etmesin, cesaretleri kırılmasın. Arıcılara kovan desteğini yüzde 100 artıracağız.

İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bunlar bizim her gün kullanacağımız hava araçları değil ama yedek bir hava gücünü baştan planlıyor olmamız lazım. Bakanlığımız orman yangınlarıyla mücadelede en yeni teknolojileri kullanıyor. İlk müdahale süremiz de 12 dakikaya düştü. Bu çok önemli... Yangınlara müdahalede hem yer araçlarını hem de hava araçlarını kullanıyoruz. Teknoloji hızlı değişiyor, hangi yöntem daha ekonomikse bu kullanılıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından "Orman yangıları ile mücadelemiz 14 gündür Ormanın Kahramanları’nın özverili çalışmaları ile devam ediyor. 53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272’sini kontrol altına aldık. Muğla’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

Orman yangıları ile mücadelemiz 14 gündür #OrmanınKahramanları’nın özverili çalışmaları ile devam ediyor.



53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272’sini kontrol altına aldık. Muğla’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. pic.twitter.com/E1bKH4Gjxu — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara