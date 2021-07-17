Son dakika... Bakan Pakdemirli: Hatay ve Mersin'deki yangınlar kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay’da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Mersin’de bin 500 hektar alan etkilenirken 4 kişi gözaltına alındı. Hatay’da ise 200 hektarlık alan yangından etkilendi.
Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
HATAY'DAKİ YANGIN
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Pembecik Mahallesi'nde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var
Alanın tamamı yandı diyemeyiz. 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemleniyor. yangının kaynağı enerji nakil hattı şüphesinden 4 kişi gözaltında. soruşturmaları devam ediyor.
(Hatay'daki yangın...) Aynı anda 2 ayrı noktada çıkan yangınla alakalı 39 saattir devam eden yangınla bilgilendirme... 1 uçak, 4 helikopter, 140 personelle yangına müdahale sürüyor. 200 hektar alan etkilendi. 1500 hektar zarar gördü, 4 kişi gözaltına alındı.