Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Büyük yangınların hepsini söndürdük

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarının 28 Temmuz'da başladığını bildirdi. Pakdemirli, "15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk" dedi.

Pakdemirli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren diğer ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun" ifadesini kullandı.

28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da #OrmanınKahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021

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