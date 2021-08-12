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Haber Giriş: 12.08.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Büyük yangınların hepsini söndürdük

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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Büyük yangınların hepsini söndürdük

Türkiye'de 15 gündür çeşitli yerlerde çıkan orman yangınlara ilişkin müjdeli haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından "Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk" mesajını paylaştı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarının 28 Temmuz'da başladığını bildirdi. Pakdemirli, "15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk" dedi.

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Pakdemirli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren diğer ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun" ifadesini kullandı.

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