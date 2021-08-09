Son dakika... Bakan Pakdemirli duyurdu! Bozdoğan yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangınının kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Pakdemirli, "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor" açıklaması yapmıştı.

Bekir Pakdemirli, 22.55 sıralarında Twitter'dan yayınladığ mesajda, Bozdoğan'daki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. Bu gelişmeyle kontrol altına alınan yangın sayısı 268'e yükselmiş, devam eden yangın sayısı ise ikiye düşmüş oldu.

Türkiye genelinde Muğla'ya bağlı Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlar devam ediyor. Bu yangınlara havadan ve karadan müdahale ise sürüyor.

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