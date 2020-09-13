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DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı: Adana'daki yangın kontrol altına alındı

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Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı: Adana'daki yangın kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır'' dedi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor. An itibariyle aktif hiçbir yangınımız kalmamıştır" ifadesini kullandı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına kentin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ekiplerle havadan ve karadan müdahale edilmişti.

Son dakika... Adana Pozantı ve Çanakkale Gelibolu'da orman yangını
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