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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Pakdemirli acı haberi duyurdu! Antalya'daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 29.07.2021 - 08:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli acı haberi duyurdu! Antalya'daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika... Bakan Pakdemirli acı haberi duyurdu! Antalya'daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz yolda. Onları tahliye etme çabası içindeler." ifadelerini kullandı.

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  • Son dakika haberi... Manavgatta tarihin en büyük yangını Yangının dehşeti bu karelerde...
  • Son dakika haberi... Manavgatta tarihin en büyük yangını Yangının dehşeti bu karelerde...
  • Son dakika haberi... Manavgatta tarihin en büyük yangını Yangının dehşeti bu karelerde...
  • Son dakika haberi... Manavgatta tarihin en büyük yangını Yangının dehşeti bu karelerde...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pakdemirli şöyle konuştu:

"Devam eden yangınlar; Adana Karahisarlı, Adana Poz, Adana Kozan'da da üç ayrı noktada olmak üzere yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor. Mersin'de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hattından dolayı olduğu düşünülmekte.

ACI HABERİ DUYURDU! 1 KİŞİ ÖLDÜ

Maalesef bir kaybımız var. Antalya Akseki'de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun.
Buradan sizler vasıtasıyla yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil.

Evinde yalnız kalan amcamız maalesef vefat etmiş durumda. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka uymamız gerekir diye düşünüyorum.

Felaketin tablosu gün ağarınca ortaya çıktı
Felaketin tablosu gün ağarınca ortaya çıktı

OYMAPINAR'DA 10 KİŞİ MAHSUR KALDI

Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var elimizde. Hayati tehlikeleri yok. Burada anonslar yapıldı, maalesef orada kalmışlar. Helikopterle bu arkadaşlarımızı alma imkanımız yok. Helikopterler havada zor duruyorlar, biz de güçlük çektik.

Bütün bu coğrafyalarda, tüm yangın coğraflarında hava araçları zorlukla faaliyetlerine devam edebiliyor.

Oymapınar'da mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz yolda. Onları tahliye etme çabası içindeler.

Yangınların tespiti elbette önemli. Ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması konusunda arkadaşlarımız çalışıyorlar.

Şu an itibariyle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yangınları kontrol altına almaya başladıktan sonra bilgi vermeye devam edeceğim.

Yürek burkan görüntüler... Böyle acı mı olur Allahım... Nerede kalacağız
Yürek burkan görüntüler... 'Böyle acı mı olur Allah'ım... Nerede kalacağız?'

"EK TEDBİRLER ALABİLİRİZ"

Önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, şu an itibariyle cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde rüzgarın yönü değiştirmesiyle beraber ek tedbirler alabiliriz."

Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozandaki yangından
Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozan'daki yangından

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu bilgileri paylaştı:

"Bir vatandaşımız maalesef dün gece vefat etti. Dün akşam hastaneleri dolaşarak yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik, hamd olsun ciddi bir durum yok. Temennimiz bir an önce yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesidir. Arkadaşlarımızın büyük gayretleri var, Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah can kaybı olmadan bu yangınları kontrol altına alıp söndürürüz."

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