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Son dakika: Bakan Özer: Hatay ve Adıyaman’da okullar açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 11:43

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman’da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

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Bakan Özer deprem bölgesinde eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri aktardı:

Hatay ve Adıyaman’da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak.

10 ilimizde 3 bin 450 destekleme kurs noktasında çocuklarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 145 bin öğrencimiz kurslardan faydalanıyor. 1 haftalık tatilde açık olacaklar. Eğitimin normalleşmesindeki katkılarından dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya AFAD başkanımıza teşekkür ediyorum.

Son dakika: Bakan Özer: Hatay ve Adıyaman’da okullar açılıyor

 

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#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci

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