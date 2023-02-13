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Son dakika... Bakan Özer'den deprem bölgesindeki okulların açılma tarihine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Mahmut Özer#Deprem
Son dakika... Bakan Özerden deprem bölgesindeki okulların açılma tarihine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 14:35

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarla ilgili "1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız" dedi.

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İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.

Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 

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10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. 

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İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psiko-sosyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.

SINAV TARİHLERİ

Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

"ÇOCUKLARIMIZIN BU TRAVMAYI ATLATMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz.

Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum." 

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#MEB#Mahmut Özer#Deprem

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