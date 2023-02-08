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Son dakika: Bakan Nebati: DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girdi

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#Deprem#Şanlıurfa#Nureddin Nebati
Son dakika: Bakan Nebati: DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 11:21

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da deprem bölgesindeki son durumu aktardı. Bakan Nebati, "Bakanlığımız sürekli iletişim halinde olup, kurumların acil nakit ihtiyaçlarını sağlamaktadır. İlaç, serum, aşı ve medikal ürünlerle iş makinelerini bölgeye en kısa zamanda ulaştırıyoruz. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçlarının ertelenmesine yönelik kararlar aldık" dedi. Bakan Nebati, "Deprem olur olmaz DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Şanlıurfa'da 2495 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 231 kişi servis yatışa, 79 vatandaşımız da yoğun bakımdadır. Adıyaman, Antep ve Hatay'da bulunan yaralı Şanlıurfalı vatandaşlarımızın tedavisi şehrimizde yapılmaktadır.

Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıkılan bina sayımız 19, 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. 2'si merkezde diğeri ise Bilecik ilçemizdedir. İlimizde 7594 personelimiz canla başla görev yapmaktadır. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren ilimizde bulunan cami, okul, pansiyon ve yurtlar vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip sahada görev yapmaktadır. Şu ana kadar şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu zorlu günde taziye ve destek mesajlarını paylaşan ülkelere de teşekkürlerimi sunuyorum.

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Depremin bölgesindeki depremlere ilaveten Bakanlık olarak bizler de depremden etkilenen bölgelerde birçok tedbir almaktayız. Bakanlığımız sürekli iletişim halinde olup, kurumların acil nakit ihtiyaçlarını sağlamaktadır. İlaç, serum, aşı ve medikal ürünlerle iş makinelerini bölgeye en kısa zamanda ulaştırıyoruz. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçlarının ertelenmesine yönelik kararlar aldık.

"DASK OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM MERKEZİ DEVREYE GİRDİ, İHBARLARI ALDI"

Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Deprem olur olmaz DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır. Deprem bölgesinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan ettik.

Vatandaşlarımızın AFAD'ın başlattığı yardım kampanyalarına yaptığı desteklerin tamamımın vergiden düşülmesini sağlıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bugünleri de inşallah en kısa zamanda geride bırakacağız. 

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#Deprem#Şanlıurfa#Nureddin Nebati

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