Son dakika: Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret yanıtı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler.

* “Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!

* Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır.

* Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz.