Son dakika... Bakan Murat Kurum’dan önemli açıklamalar

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor:

Gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bütün mücadelemizde gençlerimiz için. Bu bayramı da bugün çoşku içerisinde kutladık. Seçim çalışmaları bir taraftan yürütülürken hem deprem bölgesinde hem de İstanbul’daki çalışmalarımızı devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını başlatmıştık. 5 milyonu aşkın bir başvuru almıştık. İlk evini alacak vatandaşlarımız için bir süreci yürütüyoruz. Bugün de yine Emlak Konut ve THY’nin ortak yaptığı bir projeyi açıkladık. İlk defa evini alacak 13 bin kardeşlimize sunduk. Örnek bir uydu kent mimarisi yapacağız. Kiralarının düşmesi açısından konut arzının arttırılıyor olması bu manada önemli. Daha önce 50 bin konutumuzu İstanbul’da yaptık. İlk Arsa projemizde arsalarımızı sunduk. Bu kapsamda başvurularımızı almaya başladık. Başvuru çok olursa kura çekeceğiz. Olmazsa da bu sefer konut kurasını çekeceğiz.

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"SÜREKLİ SAHADAYIZ"

Biz sürekli sahadayız, vatandaşımızla beraberiz. Projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Hedefimiz İstanbul’daki tek bir riskli yapı kalmasın. İkinci hedefimiz konut almak isteyen vatandaşımız rahatlıkla alsın. İstanbul’da ilk olarak 500 bin konut sözü verdik. İlk etapta 250 bin için kuraları çektik bunun 50 bininin yapımız başladık. Biz istiyoruz ki gençlerimiz hayata umutla baksınlar, ilk evleri ile. Bugün açıklanan proje ile de yüzde 20 kontenjan ayırdık. Herhangi bir şartımız yok. Evi olmaması yeterli. Evi olmayan kardeşlerimiz, gençlerimiz başvurabilir. Tek şart evi olmaması ve İstanbul’da ikamet etmesi.

"SEÇİM ÇALIŞMALARINDA AKLIMIZ HEP DEPREM BÖLGESİNDEYDİ"

İstanbul’da seçim çalışmalarına devam ederken aklımız hep deprem bölgesindeydi. 173 bin konutumuz iş yerimizin inşasına başlamış durumdayız. İlk etapta 319 bin konutumuzun inşasına başlayacağız ardından şehir merkezlerinde başlayacağımız inşaatlarla 600 bin konutumuz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hatay genelinde yüzde 85-90’ının depreme dayanıklı hale geleceği anlamına geliyor. Orta hasarlı binaların ağır hasarlı bina gibi değerlendirileceği söylenmişti. Ancak ufak hasarlıları, güçlendirme ihtimali olan binaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda güçlendirme iznini veriyor olacağız.

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"300 KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATTIK"

İstanbul dönüşümü yüzyılın dönüşümüdür. 300 konutun dönüşümünü başlattık. Masrafının yarısını devlet karşılıyor. Uygun şartlarda taksitlerde 2+1 dairelimiz vatandaşlarımız 10 yıl vade ile ödeyebilecekler. Biz aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Nüfusumuzun yüzde 70 deprem bölgelerinde yaşıyor. Aynı acılar yaşanmasın diye İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir iradeyi ortaya koymuştur. Bu 3 milyon vatandaşımız evini yeniliyor demek. El birliği içerisinde biz istiyoruz ki İstanbul’da riskli konut kalmasın. Etap etap İstanbul’da hep birlikte 1.5 milyon konutun dönüşümüzü yapacağız.

"BAŞVURULARI 31 MAYIS'A KADAR ALACAĞIZ"

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Biz başvuruları 31 Mayıs’a kadar alacağız. Duruma göre limitleri de arttıracağız. Projeleri hazır olan yerlerde belirlenen hak sahipleriyle projelerimi başlatacağız. TOKİ başkanlığımız yapacak. Hızlı bir şekilde yapacağız. Etap etap bitireceğiz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde bu iradeyi ortaya koymaktır. İstanbul bizim geleceğimiz. İstanbul’un güvenliği bizim milli güvenlik meselemiz. Bu iradeyi koymuş olmamız ülkemiz adına çok önemlidir. Şu ana kadar 756 bin bağımsız konut 171 bin başvuru var.

"FARKINDALIĞI UNUTMAMAMIZ LAZIM"

Buradaki farkındalığı hiç unutmamamız lazım. 6 Şubat sabahı büyük bir acıya uyandık ve seferberliğe çıktık. Deprem öncesinde hep birlikte tedbirlerimizi almamız lazım. Her acıda milletimizin yanında olduk. Bu tedbirleri almaya devam edeceğiz. İzmir keza aynı İstanbul dışında 7 bölgemiz de de seçim biter bitmez uygulamayı düşünüyoruz. Yerel yönetimler de elini taşın altına koyacak. Biz depremi siyaset üstü görüyoruz. Gelen her belediyenin talebine Bakanlığımızı destek oluyor. Bu işin siyasetini yapmıyor, hiçbir vatandaşımızı da yarıştırmıyoruz. 85 milyon vatandaşımızı gitmesi gereken hizmetleri yapmaya çalıştık. Seçimden sonra Tekirdağ Belediyesi'nin yaptığını gördük. Şimdi siz siyasi tercihinden dolayı gidiyorsunuz depremzede kardeşimizi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyorsunuz.

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"DEPREM SİYASETİ OLUR MU"

Bugün milli mücadelemizin başlangıcının 104. yılını kutluyoruz. En zorluklarla ecdadımız mücadele ettiler. Ne savaşlarda bizim atalarımız mücadele verdiler şehit oldular. Hepsini minnetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum dediğinde hepsinin bağımsızlığı için nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Şimdi bu kardeşimizin neden duygularını istismar ediyorsunuz. Biz bir olacağız. Biz hangi siyasi partiye oy vermiş vermemiş bakabilir miyiz? Maalesef kalpleri kararmış. Bu kime yapılırsa yapılsın. Biz o arkadaşımızın partisini bilmiyoruz. Bunu Allah kabul etmez bir kere ya bu nasıl söylenebilir. Depremzede kardeşlerimiz merak etmesinler biz bu ehliyetsizlerin ellerine onları bırakmadık, bırakmayacağız. Onlara inat yapacağız, vatandaşlarımız için yapacağız. deprem siyaseti olur mu?

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"BU SÜRECİN ZAFERİ MİLLETİMİZİNDİR"

14 Mayıs'ta milletimiz sandığa gitti. Ben oy veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seçimde de milletimiz Sayın Cumhurbaşkanına desteğini verdi. Bu sürecin zaferi milletimizindir. 14 Mayıs'ta milletimiz hayallerle gerçeklere, lafa değil söze oy vermiştir. Bedava Konut vereceğim diyenlere değil söz verip sözünü tutmayanlara değil 21 yıldır icraat yapana oy vermiştir. O gece manipülasyon yaptılar, öndeyiz dediler. Ne oldu, sosyal medyada algı yapanlara, belediyelerinde çalışmayanlara dersini vermiştir. 28 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. 29 Mayıs fethin 570. yıldönümü. 81 ilde 21 yıldır kendi sağlığını huzurunu kenara iten Sayın Cumhurbaşkanımız en güçlüğü desteği verecek. 28 Mayıs'ta 85 milyon kazanacak kimse kaybetmeyecek. 28 Mayıs'a aynı motivasyon aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Örneğin 14 Mayıs'ta başka partiye oy vermiş kardeşlerimizle buluşuyoruz, anlatıyoruz. İkinci turda Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini söylüyorlar. Rekor bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan Başkan yapacağız.