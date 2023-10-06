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Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek: Uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz

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#Mehmet Şimşek#Londra#Rezerv
Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek: Uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 18:23

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık" açıklamasını yaptı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık" ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Şimşek#Londra#Rezerv

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