Son dakika… Bakan Özhaseki CNN Türk'te açıkladı: İşte deprem konutlarındaki son durum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta CNN Türk'e özel röportajda konuştu. Deprem konutlarıyla ilgili son durumu CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'e anlatan Bakan Kirişci’nin açıklaması şöyle:

Ömrüm belediyecilikle geçti.Son 30 yılım şehircilik ve kentsel dönüşümle geçti. Karşımızda zor bir tablo var.680 bin bağımsız birim konut yapılmalı. Toplamda devlet olarak 850 bin bağımsız birim yapıp millete vermek zorundayız. Şu ana kadar 170 bin ihale yapıldı. 311 binin ihalesinin bu sene yapılmasını ve 1 yılda teslim edilmesini Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bunu yapacağız. Bunda bir sıkıntı yok. Bütün bu hasarların giderilmesi için çaba içerisindeyiz. Sabah Malatya'daydık, şimdi Kahramanmaraş'tayız. Yarın da Hatay'da olacağız.

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"YIKILMIŞ BİNALARIN ENKAZLARI KALDIRILDI"

850 bin bağımsız birimi yıkıp yeniden yapmak zorundayız. Yıkılmış binaların enkazları kaldırıldı. En geç 3 ay içerisinde tamamıyla yıkılma durumunda olanları yıkıp enkaz alanına taşıyacağız. Şehirlerde hayatların yeniden başlaması gerekiyor. Hayat merkezden başlayıp etrafa yayılsın diye yeniden merkezleri yapmalıyız. Bugünlerdeki çabamız şehir merkezlerini canlandırma üzerine kurulu. Fay hatları üzerinde veya dere yataklarında veya sıvılaşmanın olduğu yerlerde konut yapımına izin vermeyeceğiz. Uzun binalarda da eski gibi olmayacak. Şimdi bunlara dikkat ederek 'Zemin + 4'ü geçmeyin' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hatta arkalara doğru zemin + 2 de olabilir.

En iyi konut yapan birimlerimiz TOKİ Emlak Konut ve Yapı İşleri. Kapasiteleri çerçevesinde her tarafta binalara başladılar. Onlar rezerv alanlarda başladı. Çok da güzel planlar çıkıyor ama onlar şehirlerin dışında yerler bulabiliyor. Şehirlerimizde düzgün iş yapan çok müteahhitimiz var. Onların yeniden canlandırılması lazım. Biz onları canlandırdığımızda yüzlerce müteahhit arkadaş devreye girecek. Çok kısa süre içerisinde yapacaklar. İş alanları da açacak bu durum. Biz bu müteahhitleri devreye sokmaya çalışıyoruz.

"TOKİ'NŞN YAPTIĞI HİÇBİR KONUT YIKILMADI"

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Her bir Deprem bize ders oluyor. 99 depreminden sonra kanunlar yeniden elden geçirilmiş ve konut yapımı zorlaştırılmış. 99 depreminden önce yapılanlara 6 şiddetindeki depreme dayanaksız konutlar olarak bakılıyor. TOKİ'nin yaptığı hiçbir konut yıkılmadı. Buna uygun şekilde yeni yönetmelikler hazırlanıyor. Ara ara şikayetler duyuyoruz. 6 ay geçti diye. İnşaat yapacaksınız belli bir prosedür vardır. Bu konuda taviz verme lüksümüz yok. Biz de inşaatlarımızı normlara uygun yaparsak deprem olduğunda hiçbir şey olmaz sadece birazcık uykusu kaçar.

6 milyon civarında bağımsız birim var İstanbul'da. 600 bini çok riskli görünüyor. Bakanlığımız daha öncede bir takım projeler açıkladı. Müracaatlar alındı ve hak sahiplilikleri belirleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da arz ettim. Rezerv alanlarda inşaatlara kısa sürede başlayacağız. Bir taraftan riskli binalardan başlayarak bir taraftan da yerinde dönüşümle yapacağız.

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KİRİŞCİ: YEREL ÇARKLARIN DÖNMESİ GEREKİYOR

Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de "Kıymetli bakanıma teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesinde görev aldılar. Depremzedeler başta olmak üzere konut hadisesini önceleyerek katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Gündeme aldıkları yeni çözüm önlemlerini yerinde buluyoruz. Çünkü yerel çarkların dönmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını 4 gözle bekliyoruz. 11 kente ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.