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GeriGündem Son dakika: Türkiye'nin 8 ilinde orman yangını... Bakan Pakdemirli: Bodrum Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor
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Haber Giriş: 29.07.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye'nin 8 ilinde orman yangını... Bakan Pakdemirli: Bodrum Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor

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Son dakika: Türkiye'nin 8 ilinde orman yangını... Bakan Pakdemirli: Bodrum Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Güvercinlikte bir otelin boşaltılması tahliyesi söz konusu oldu. Tüm yangınlara 3 uçak 38 helikopterle, tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle müdahale ediyoruz. 183 vatandaşımız etkilendi. 15'i taburcu oldu. Manavagat Devlet Hastenesinde 10 entübe hastamız başka hastaneye taşındı. Malesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Başımız sağolsun.

Devletin taptığı uyarılara uyalım. Mal elebtte değerli ama canımızdan değerli değil. Bugün itibariyle uzun zamana yayılması beklenen yangının 1-2 günde çıktığını görüyoruz. Elbette kontrol altına alacağız. Bu biraz zaman alabilir. Çeşitli bakanlarımız geldi gitti, ciddi koordinasyon kurduk, devam ediyor.

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