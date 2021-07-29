Son dakika: Türkiye'nin 8 ilinde orman yangını... Bakan Pakdemirli: Bodrum Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:



Güvercinlikte bir otelin boşaltılması tahliyesi söz konusu oldu. Tüm yangınlara 3 uçak 38 helikopterle, tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle müdahale ediyoruz. 183 vatandaşımız etkilendi. 15'i taburcu oldu. Manavagat Devlet Hastenesinde 10 entübe hastamız başka hastaneye taşındı. Malesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Başımız sağolsun.



Devletin taptığı uyarılara uyalım. Mal elebtte değerli ama canımızdan değerli değil. Bugün itibariyle uzun zamana yayılması beklenen yangının 1-2 günde çıktığını görüyoruz. Elbette kontrol altına alacağız. Bu biraz zaman alabilir. Çeşitli bakanlarımız geldi gitti, ciddi koordinasyon kurduk, devam ediyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara