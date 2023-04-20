Son dakika: Bakan Kurum'dan muhalefete: Yalancı baharı gördük

Haberin Devamı

Beyoğlu’nda Sütlüce, Örnektepe TOKİ Evleri Anahtar Teslim Töreni’ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 1’inci etapı tamamlanan 398 daire ve 20 dükkânın anahtar teslimini gerçekleştirdi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TOKİ Başkanı Ömer Bulut katılım sağladı.

MİLLET BAHÇESİ OTOPARK VE NİKÂH SALONU TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anahtar tesliminin ardından Piyalepaşa’da ‘Millet Bahçesi Otopark ve Nikâh Salonu Temel Atma’ töreni de gerçekleştirildi. Bakan Kurum, “Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe mahallelerimizde 2 etapta yürüttüğümüz dönüşüm projemizin 1. etabını tamamladık. 398 yeni sıcak yuvamızın ve 20 dükkânımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine Küçük Piyale Millet Bahçemizde de ilk fidanlarımızı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. TOKİ Başkanlığımızca kuracağımız bu millet bahçemizde; nikâh salonundan oyun alanlarına, yeşil yürüyüş yolundan etkinlik çayırına, bisiklet yolundan tematik bahçelere ve yeşil alanlara kadar birçok sosyal donatı alanı yer alacak. İnşallah bu millet bahçemizi önümüzdeki yıl sizlere, Beyoğlu’ndaki kardeşlerimize armağan edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

“BARUTHANE EKOLOJİK MAHALLE BAHÇEMİZİ DE SİZLERE ARMAĞAN EDİYORUZ”

Törende konuşan Bakan Kurum, “Beyoğlu’muzun şanına yaraşır yeni bir nefes alanı olacak Küçük Piyale Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında tamamladığımız 398 yeni yuvamızın ve 20 bereketli dükkanımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yine 424 araçlık otoparkımızın ve nikah salonumuzun temellerini atıyor, Emlak Konut eliyle yapımını tamamladığımız Baruthane Ekolojik Mahalle Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz. İstanbul’umuzun örnek dönüşüm projelerinden biri olan yeni yuvalarımız, dükkanlarımız; daha yeşil bir Beyoğlu için ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemiz; tüm eserlerimiz sizler için, Beyoğlu’muz için İstanbul’umuz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haberin Devamı

“93 BİN KONUTUMUZUN DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA HIZLA DEVAM EDİYORUZ”

Bakan Kurum, “İstanbul’un Her Yerinde Kentsel Dönüşüm diyoruz. Şehrimizi; yerinde, gönüllü, hızlı bir şekilde sokak sokak depreme hazırlıyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bugün Üsküdar Kirazlıtepe’de, Ferah Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Pendik, Orta ve Dumlupınar mahallelerimizde temellerimizi birkaç gün önce attık. Ataşehir Şerif Ali Çiftliğini, Kartal Orhantepe Mahallemizi de dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Esenler’de 60 bin konutluk projede Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz. Kağıthane Yahya Kemal’den kentsel dönüşümü başlattığımız Gaziosmanpaşa’ya, Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinden Güngören Tozkoparan’a, Bağcılar Demirkapı Mahallesinden Beyoğlu Örnektepe ve Okmeydanı’na kadar; 39 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“EKOLOJİK PARKIMIZ EVLATLARIMIZI HEM EĞLENDİRECEK HEM DE EĞİTECEK”

500 bini Avrupa’da, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde dönüşüm olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerini yarın Cumhurbaşkanının teşrifleriyle Gaziosmanpaşa’da hep birlikte atacaklarını belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:

“Evlatlarımız için sürdürülebilirliği ve Sıfır Atık bilincini eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın olduğu bahçemizin içerisinde; böcek otelinden spor sahalarına, meyve bahçesinden seralara kadar birçok alan bulunuyor. İnşallah Beyoğlu Belediyesi ve Emlak Konut eliyle tamamladığımız ekolojik parkımız; evlatlarımızı, yavrularımızı hem eğlendirecek hem de eğitecek.”

Haberin Devamı

“HACIHÜSREVDE UZLAŞMA OFİSİ KURACAĞIZ”

Bakan Kurum, “Tabi buradan bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Hacıhüsrev Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Şu an hak sahipliği çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu mahallemizde uzlaşma ofisimizi kuracağız. Ve hiçbir kardeşimizi mağdur etmeden, kardeşlerimizin rızasını alarak burada Emlak Konut eliyle yeni yuvalarımızın yapımına başlayacağız. Yeni Hacıhüsrev’i sizlerle beraber inşa edeceğiz” dedi.

DEV PROJELERİYLE YÜKSELEN BİR TÜRKİYE’ DİYEN CUMHUR İTTİFAKIMIZ VAR

Seçimlerle ilgili de konuşan Bakan Kurum son olarak şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs’ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Bir tarafta ‘dev projeleriyle yükselen bir Türkiye’ diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise ‘Türkiye’ye dair tek bir projesi’ olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; duble yollar, devasa köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, tarihi kent meydanları ve modern üniversiteler inşa edenler var! Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var; diğer tarafta Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Bir tarafta; İstanbul’un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti var; Cumhur İttifakımız var! Biz milletimizin yanındayız, sizlerin yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız.”

Haberin Devamı

'YALANCI BAHARI GÖRDÜK'

Aziz milletimiz bir türlü bu baharı göremedi. Ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük, yolda kalan otobüsleri gördük, bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik, yatırım göremedik.

Kılıçdaroğlu diyor ki "baharlar gelecek". Vaat ettiğiniz yalancı baharlardan ne hayır geldi ki bundan sonra gelecek diyoruz. Biz AK Parti olarak kararlıyız. Cennet vatanımızın 39 ilçesini 963 mahallesini ekibimizle gece gündüz çalışacağız. Bunların yalancı baharlarına asla terk etmeyeceğiz.

Diyorlar ki bedava Konut vereceğiz. Verin elinizden tutan mı var. Pendik’te 1700 konutun temelini attık. Bugün Beyoğlu’ndayız, Okmeydanı’ndayız temellerimizi atıyoruz. Yarın Gaziosmanpaşa’dayız yeni temellerimizi atacağız, anahtarları teslim edeceğiz. Bayramda afetzede kardeşlerimizin yanındayız onlara söz verdiğimiz ilk evlerin anahtarlarını vereceğiz. Öyle boş vaatlerle olmuyor."