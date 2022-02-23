Son dakika... Bakan Kurum'dan Marmara Denizi'nde müsilaj açıklaması

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Bakan Kurum, "Marmara denizinde izleme faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 152 noktada izleme faaliyetlerimiz anbean yapıyoruz. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Özellikle yaz başında 10- 25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" dedi. Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, “Bizim yaptığımız tespitlerde, gözlemlerde ve uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş hangi bir müsilaj tabakası yoktur" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İÇİN MÜSİLAJ YOKTUR"

Bakan Kurum, “Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmeyecektir" dedi.

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İSTANBUL'DA DÜN MÜSİLAJ TEKRAR GÖRÜLMÜŞTÜ

Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.