Türkiye Yüzyılı’nın konut projesi... Bakan Kurum CNN Türk’te tüm merak edilen detayları anlattı: İşte katılım şartları

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:



PROJEYE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Türkiye'ye duyurduk. Tüm detaylarını aktardığımız Ev sahibi Türkiye projesini Türkiye'ye armağan ettik. Çok önemli bir proje. Hem konut fiyatlarını hem de kiraları aşağıya çekmek için yaptığımız bir proje. İstanbul'da 100 bin konut olmak üzere her ilde başvuru yapabilecekler. Birinci şart ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.





Başvuru yapanların eşi, çocuğu ve kendisinin üzerinde ev olmayacak. Gençlere çok büyük bir kontenjanlar ayırdık.Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: Yüzde 5Engelli vatandaşlarımız: Yüzde 5Emekli vatandaşlarımız: yüzde 203 ve daha fazla çocuklu aileler: Yüzde 10Gençlere: Yüzde 20 kontenjan ayırdık.Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak. Odaklandığımız gerçekten evi olmayan aileler başvursun istiyoruz. 30 yaş sonrası birey olarak zaten başvuru yapabiliyorlar onlara aile ilgili bir şart yok. 18-30 yaş arası ailesinin üzerine ev varsa başvuramayacaklar.İstanbul'da 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL en fazla hane halkı net geliri olanlar başvurabilecekler ve bulundukları ilde 1 yıldır ikamet etme şartları var.Kira değil aidat öder gibi yani burada vatandaşımız ev sahibi olabilecek. İstiyoruz ki, dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun. Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında AK Partimiz iktidara geldiğinde evi olmayan vatandaşımız kalmasın diye bir proje başlattık. Hatta bugün konuşmamda da ifade ettim, o gün 100.000 konut açıkladılar 2004 yılıydı.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Proje açıklandığı zaman 'Yapılamaz başaramazlar' diyenler oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 23 yılda tam 1 milyon 700 bin. Yani bunu eklediğinizde ailesiyle birlikte 5 milyonu aşkın bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Büyük bir konut büyük bir sayıyı inşa ettik. Depremde gördük, ayakta kalan binaların üretim olduğunu onu da belki altını çizelim bir marka değeri haline geldi. Yani her zaman işte TOKİ’yi eleştirmeye çalışanlar deprem bölgesinde TOKİ’nin binaları ayakta kaldığında, TOKİ’de oturan vatandaşlarımızın burnu bile kalamadığında o TOKİ’deki eleştirilerden artık vazgeçip TOKİ'yi örnek aldılar. Ama maalesef muhalefet bu yapılanları görmezden gelmek, yapılanları gölgelemek adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama dönüp aynaya baktıklarında aslında işte o gün deprem bölgesinde bedava konut yapacağız deyip bugün çakılı çivileri olmadığını orada görüyoruz. Orada Ulu Cami biz bitireceğiz dedikleri yerde hala temelinde çalıştıklarını görüyoruz. 10 Kasım'da başvurular başlıyor. İstanbul'da 240 ay vadeli 7 bin 313 lira taksit ödeyecekler ve 6 ayda bir memura ne kadar artış yapıyorsak o kadar artış yapılacak.





7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin konut yapacağız. Hatay'da deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut yapacağız. Biz proje bölgelerinde mahalle konakları da yapacağız. Sosyal donatılar da olacak. İçinde taziye evi olacak vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde kullanabilecekleri. 500 aile sağlığı merkezi yapacağız. 500 gündüz bakımevi yapacağız. Spor salonumuz var. Lüks sitede olması gereken ne varsa olacak. Misafirhanelerimiz olacak. 500 konutta bir tane de bunlardan olacak. Apartmanda herkesin ne sorunu var ne sıkıntısı var bilirdi. Biz o ilişkiler yaşasın istiyoruz ve bu bakış acısıyla da zemin artı dört katı geçmeyeceğiz. Türkiye’nin yine en iyi mimarlarıyla artık bunu yaparken de yani deprem bölgesinden şu iki yılda yaptığımız tecrübeyi bu projeye yansıtıyoruz. Eksiklerimiz varsa o eksiklerimizi gideriyoruz. Yani burada en önemlisi sağlamlık, depreme dayanıklılık ve onunla birlikte de gerçekten insanımızın huzur içerisinde yaşayacağı projeler. Burada verimli bir şekilde bu projeleri yapmaya gayret gösterdik. Yine baktığınızda 2 + 1 65 ve 80 metre² daireler bunlar. 2-3 çocuklu ailelerimizin yaşayabileceği standartlarda büyüklüklerde yaptık. Vatandaşımıza gelen talepleri de aldık. Hani aidatın az olduğu yükün az olduğu evler. Bugün dünyanın neresine giderseniz işte Japonya’da İngiltere’de baktığınızda artık daireler küçülüyor. 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde engelli vatandaşlarımızın kontenjanları var. Engelli vatandaşlarımızın bize bildirdiklerinde standartları ona göre düzenlenecek. Başvuru noktaları 10 Kasım itibariyle duyurulacak. Özel olarak bir sitesi olacak. Tüm şeffaflığıyla süreç ilerleyecek.İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri bölge rayicinin yarısı kadar olacak. Şu an sadece İstanbul'da olacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira düzenlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir proje. 3 yıl oturan tekrar burada oturamayacak. İstanbul'da başlamamızın sebebi beklenen bir deprem var. Burada kararlılığımızı daha da yansıtmak adına bu konutları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız dönüşüme daha güvenli adım atacak. İstiyoruz ki kira fiyatları düşsün.Orada artışlar olacak. Sözleşme imzalanacak, bakımını vs TOKİ üstlenecek. Kira artışı yine memur maaşlarında yapılacak artışla belirlenecek. Her türlü detayı paylaşacağız. İstanbul'da çalışan memur ve emeklilere göre kontenjan belirlenecek. 1 milyon 700 bin konutu yapmış bir iradenin vatandaşlarına sunduğu bir proje bu. Doğrudan 1.5 trilyon maliyeti var. 300 sektörü etkileyecek bir proje. Ekonomik hareketi de doğrudan etkileyecek.