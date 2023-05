Son dakika! Bakan Kurum: İstanbul'da yüzyılın dönüşümü olacak

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDEKİ SON DURUM NE?

6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan bir deprem yaşadık. 11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde 50 bin 400 canımızı kaybettik. Nice yuvalar yıkıldı ve biz de her afette olduğu gibi ilk andan itibaren illere bölgelere süreci yönetmek için akın ettik. Tüm Türkiye oradaydı. Çalışmalarımızı yürüttük. Hızlıca arama kurtarma ve geçici barınma konteyner süreçlerini ihtiyaçları giderme gayreti içerisinde olduk.

Kalıcı konutlarla ilgili süreci başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti ilk sözleşmeleri yaptık. 2.5 ay geçti şu an 127 bin bağımsız bölümün yapım süreci başladı. 44 gün sürmüş yapımı. İlk köy konutların anahtarlarını verdik. Aynı anlayışla 1 yıl içinde, mayıs sonu başlamayı hedefliyoruz 650 bin konutun yapım sürecini yürütüyoruz. Enkaz kaldıra süreci acil yıkılacaklarda yüzde 84 seviyelerine geldi.

Hızlı bir şekilde seferberlik anlayışıyla vatandaşımızın ihtiyacını giderecek üniteleri yapmaya gayret gösterdik. 11 ilde eş zamanlı yürütüyoruz. Tüm tedarik zinciriyle ilgili üreticilerle konuştuk. 650 bin konut inşa edeceğiz dedik. Onlar da hepimiz el ele verdik. İnşaat sektörümüz çok iyi. Bu Türkiye'nin gücüdür. Aynı Elazığ Malatya'da İzmir'de olduğu gibi, sellerde yangınlarda olduğu gibi sözümüzü tutacağız.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Birinci önceliğimiz deprem bölgemiz. Ardından da son bir asar baktığımızda 134 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. İstiyoruz ki başka ocaklara ateş düşmesin. Bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüşümü sağlandı. İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Tespitlerimizde İstanbul'da 1.5 milyona yakın konutun riskli olduğunu tespit ettik. Gaziosmanpaşa'da sayın cumhurbaşkanımız Yarısı Bizden Kampanyası'nı müjdelediler. Rızaya dayalı 200 bin konutumuzun yerinde yapıyoruz 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz. Başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Ekiplerimiz binaya gidecekler ön tespitlerini yapacaklar riskli bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. TOKİ başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz.

"77 BİN 136 BAŞVURU"

Vatandaşımız 2+1 daire için 750 bin lira ödeyecek. Bu İstanbul'da yüzyılın dönüşümü olacak. İstanbul'u korumak zorundayız. Dönüşümü egemenlik meselesi. Kampanyamıza 77 bin 136 başvuru, 425 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 1 milyon 600 bin vatandaşımızı etkileyen bir duruma tekabül ediyor.

Bunların hepsi geçerli olursa limit dolmuş durumda. Bakacağız. Riskli mi değil mi, 3'te 2 çoğunluk sağlandı mı diye. 100 bin konutu da rezerv alanda vatandaşlarımızın donatı alanında kalan yerleri var. Yıllardır evi var ama imar planında orası yol okul. 100 bin rezerv konut yaprak bu vatandaşlarımız tapu alamıyorlar, yenileyemiyor. Oluşturacağımız uydu kentlerde rezerv konutlara arsadaki değeri neyse yeni konutlara götüreceğiz maliyetten değeri düşeceğiz kalan varsa yarısını biz karşılayacağız, yarısını vatandaşımız. Otopark, yeşil alan, ulaşım sorunlarının çözümüne ilişkin irade koyacağız.

"İMAR PLANI YAPILIRKEN MİKRO BÖLGELEMELERİ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Devletimiz güçlü. Salgın sürecinde dünya durmuş, bizim Elazığ Malatya depremi oldu. Biz depremle beraber sahada üretim yapıyorduk. Kimsenin yatırım yapmadığı dönemde. 50 bin afet konutumuzu teslim ettik. Kentsel dönüşüm konutlarımız devam etti. Siz yönetirseniz, liyakatli kadrolarla çalışırsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyi yapabilir. Başında da bir lideriniz varsa bu işler o kadar kolay olur ki. Yeter ki siz isteyin. Biz hem afet bölgesi hem İstanbul'la ilgili bunu yapmak zorundayız. Birçok işten daha değerli. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin konutu bitirdik. Bizden kimsenin alacağı yok. Bu işlerin bitirilmesinin 21 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. İmar planı yapılırken mikro bölgelemeleri çalışmaları yapılıyor.

TOKİ İDDİALARI

Hiçbir dayanağı yok. Tek yaptıkları iş milletimizi yanlış yönlendirmek. Sayın Kılıçdaroğlu hiç TOKİ binalarına gitmiş mi? Bir git ziyaret et. Ensesi kalınlar mı oturuyor git bak. Ağızlarına TOKİ'yi doladılar, şimdi niye kıymetli oldu. Deprem bölgesinde 143 bin konutumuz dimdik ayakta. Sen gidip örneğini yap. 1984'te kurulmuş TOKİ. 18 senede 43 bin konut yapılmış. Fazlası varsa bize göstersin. Biz diyelim hatalı konuştuk. Kendilerinin de özür dileme. Biz 2002'de sayın cumhurbaşkanımız 81 ilde konut stadyum hastane okul ilgili tüm alanlarda 37 bin 1 milyon 200 bin konut üretiyoruz. Hep yalan iftira. Tek yaptıkları bu. Ey Ankara İstanbul İzmir belediyesi 4 yıldır niye 1 tane konut yapmadın. Seçim meydanlarında metro yol dedin, niye sözleri tutmadın diye sormaz mısın? Dönüp aynaya bakacaksın. Sana söz diyorlar. Sen sözünü tutmadın biz nasıl inanalım. Bahar gelecek diyor, niye gelmedi. Yolda kapanan otobüs gördük, bitmeden metrolar gördük. Eser hizmet göremedik. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülke için 15 Temmuz'da evde kahve yudumluyordu. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra milletimiz sayın Kılıçdaroğlu'nu siyasetin tozlu sayfalarına yerleştirecek. Kendisi törenlerimizi izlerken kahve yudumlamaya devam edecek.

21 yıldır her alanda ülkeye çağ atlatan birine mi inanırsın, yoksa meydanlarda söz verip tutmayanlara mı inanırsın? İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı Kılıçdaroğlu ve etrafındakilere cevabı verecektir.

DEPREM BÖLGESİ RİSK ANALİZİ

Sahadan aldığımız veriler bunlar. Mavi sıvılaşmanın olduğu yerler, kırmızı da ağır hasarlı ya da yıkık binalar. Hem rezerv alanlarda hem şehrin merkezinde konutlar yapacağız. Aynı yapamayız. Şehri genişleteceğiz, rahatlatacağız. Sağlam zemini bulmak lazım. Doğru teknikle yapmak lazım.

İSTANBUL BAŞVURU HARİTASI

Yarısı Bizden Kampanyası'na İstanbul'daki 425 bin başvurunun yoğunluğunu gösteriyor bu. Tuzla'da yoğun başvuru var 1800 bölümde başvuru var. Bugün işçi ve emekçi Bayramı 1 Mayıs'ı tebrik ediyoruz. Kartal'da 20 bin bağımsız bölümde başvuru var. Maltepe'de 21 bin bağımsız bölüm başvurusu var. Şişli, Fatih, Bakırköy, Bağcılar yoğun başvuru var. Bu vatandaşımızın kendisinin yapmış olduğu hasar tespitidir. Bunun için alim olmaya gerek yok. Herkes biliyor. Yoğunluk riskli yapı stoğunu gösteren bir tablodur. Bakırköy'de 10 bin 300 bağımsız bölüm başvurusu var. Üsküdar Çamlıca'da bir dönüşüm yapıyoruz. 93 bin konutumuz fiilen 39 ilçede devam ediyor. Yatay mimarı olacak. Eğer donatı alanı değilse vatandaşımızın konutunu yerinde yapacağız.

"KILIÇDAROĞLU 'IMF'YE GİRELİM, FON ALALIM' DİYOR"

Esenler'de 60 konutluk örnek bir proje yürütüyoruz. Bu anlayışla İnşallah İstanbul'da bu dönüşümü yapacağız. Muhalefet engellemek için elinden geleni yaptı. Bugün masanın etrafına toplanmış muhalefet her türlü eylemi yapmaya çalıştı. Biz nereye başlasak Katarlılara Araplara satıyoruz. Siz değil misiniz insanları ayrıştırmayacağız. Alevi ailenin çocuğuyum diyor. Biz hiçbir ayrım gözetmedik. Sen niye ayrıştırıyorsun. Biz gerçekleri söylüyoruz. Vatandaşlarımız kendisi söylüyor. İzmir'de bir ablamız 'Ben CHP'liyim siz söylediğinizi yapıyorsunuz onlar yapmıyor' dedi. Deprem bölgesinde 'Onlar gelirse yapmazlar açıkta kalırız.' diyorlar. Yalanla iftirayla olmuyor bu iş. Vatandaş yaparsa Tayyip Erdoğan yapar bunu diyor. Biz diyoruz ki ülkemiz İstanbul Finans Merkezi'yle dünyada 10 ekonomi arasına girsin diyoruz. Kılıçdaroğlu 'IMF'ye girelim, fon alalım' diyor.

"MAYIS'TA MİLLET BAHÇESİNİN İLK ETABINI AÇACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu şunu anlamalı Atatürk Havalimanı Türk gençliğinindir. Gençlerimiz için oraya onun söylediği gibi binalar değil ağaç dikiyoruz. 8 Mayıs'ta gelsin Katarlıların binasını bize göstersin. 8 Mayıs'ta Millet Bahçesinin ilk etabını açacağız inşallah. Biz sizin gibi bu Millet Bahçesi'ni Amerikalılara vermeyiz. 6 yıldır zaten fuar yapılıyor. Bu seneki fuara gidip görse gurur duyar.

Geçen yıl salgın süreci etkileriyle tedarik üretim sürecinin durması ve arz talep dengesinin bozulduğu süreçte kira artışıyla ilgili düzenleme yaptık. 2023 Temmuz ayına kadar geçerli. Benim beklentim şu 15 Mayıs'tan sonra her şey normale dönecek. Enflasyon faiz oranlarımız aşağıya inecek. Piyasa normalleşecek zaten. Düzenleme yapmamıza ihtiyaç olmayacak. Normalleşmezse eğer bir düzenlemeyi hayata geçirir süreci uzatırız.

Birini bir yere atarken, liyakati var mı bakarsınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamak istediği belediye başkanı her yıl 20 bin konut 5 yılda 100 bin konut yapacağız demiş. 1500 günde 1500 konut anahtarını verememiş. Bu ileri yapıyorsanız ailenizden fedakârlık yapacaksınız. 81 ile gittik 500'e aşkın ziyaret. Neticede bizim ailemiz büyüdü. Depremzede çocuklar bizim de çocuğumuz oldu. Ailemizde her türlü fedakarlığı yapıyor. Bizi göremiyorlar ama güzel insanlar için çalıştığımızı görüyorlar. 12 gün kaldı. Bugün Kartal'da coşkuyu görün. Bağcılar aynı şekilde. Vatandaşımız biliyor ki AK Parti milletimize yapılması gereken her türlü şey için çaba göstermiş. Ne tehditlerle ne kalkışmalarla bu mücadeleyi vermiş. Bizim sahada gördüğümüz bu. Sayın cumhurbaşkanımız ilk turda kimsenin beklemediği oranla 15 Mayıs sabahı görevine devam edecek. Türkiye Yüzyılı gençlerin, kadınların yüzyılı olacak.