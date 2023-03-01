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Son dakika: Bakan Kurum: Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanı

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#Murat Kurum#Müteahhit#Kahramanmaraş
Son dakika: Bakan Kurum: Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 11:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te iş dünyasının temsilcileri ve müteahhitlerle bir araya geldi. Türkiye için elini taşın altına koyma vakti olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız. Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkânı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci yöneteceğiz.” dedi. Bakan Kurum’un bir araya geldiği inşaat malzemesi üreticileri 11 ilde fiyatlarını sabitledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’teki çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ildeki afetzede vatandaşlar için inşa edilecek kalıcı konutların bölgelerdeki yerlerinin belirlenmesi için bilim insanlarıyla yaptıkları görüşmelerin yanı sıra müteahhit ve inşaat malzemesi üreticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Son dakika: Bakan Kurum: Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanı


Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da aralarında bulunduğu inşaat malzemesi üreticileri ve müteahhitlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, iş dünyasının temsilcilerini dinleyerek üretimin arttırılmasına dair istişarelerde bulunuldu. Toplantıda inşaat malzemesi üreticileri 11 ilde fiyatlarını sabitlediklerini açıkladı.

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Son dakika: Bakan Kurum: Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanı

"DEVLETİN GÜCÜNÜ BUGÜN VATANDAŞA GÖSTERME, HER TÜRLÜ İMKANI VATANDAŞA VERME GÜNÜ"

Bakan Kurum, daha sonra müteahhitlerle bir araya gelerek yeni yapılacak konutlarla ilgili bilgi verdi. "Bu ülke için eli taşın altına koyma zamanı" diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorundayız. O evlerin en temiz, en sağlıklı, en güvenli şekliyle yapılmasını bekliyorum. Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkanı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci yöneteceğiz. Bu süreci doğru yönetmek zorundayız. Biz pandemi sürecinde kimsenin çalışmadığı bir dönemde afet konutunu da yaptık, sosyal konutumuzu da yaptık, kamu yatırımlarını da yaptık. Milletin evden çıkmadığı süreçte biz sokaktaydık. Maskeyle gittik şantiyede çalıştık. Tüm dünya tedariki durmuştu. Yarın hepsi düzene girer, aslolan olanı orada takip etmek, olanı birlikte yönetmek. Bunu da inşallah yöneteceğiz."

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