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AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 21:29,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Koca'nın kritik toplantısı! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler...

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Son dakika... Bakan Koca'nın kritik toplantısı! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.

Son dakika... Bakan Kocanın kritik toplantısı YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler...

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Son dakika... Bakan Kocanın kritik toplantısı YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler...

BAKAN KOCA TWITTER'DAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından da "Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık. Koronavirüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu." mesajını paylaştı.

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