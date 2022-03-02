Son dakika... Bakan Koca'dan yeni mesaj: Gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "11 MART 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye’de İlk Vaka açıklamasından) 2 MART 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00’DA, basın açıklamasında)" mesajını paylaştı.
11 MART 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye’de İlk Vaka açıklamasından)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022
2 MART 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00’DA, basın açıklamasında)