Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Koca'dan yeni mesaj: Gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi

#Bakan Koca#Koronavirüs#Bilim Kurulu
Son dakika... Bakan Kocadan yeni mesaj: Gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi" mesajını paylaştı. Bakan Koca bu akşam saat 18.00'de açıklama yapacak.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "11 MART 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye’de İlk Vaka açıklamasından) 2 MART 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00’DA, basın açıklamasında)" mesajını paylaştı.

 

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Bakan Koca açıklama yapacakKoronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Koca#Koronavirüs#Bilim Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı