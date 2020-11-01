Son dakika... Bakan Koca'dan Süleyman Soylu mesajı

Bakan Koca, Twitter'daki mesajında ''Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim'' dedi.