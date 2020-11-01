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Haber Giriş: 01.11.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Koca'dan Süleyman Soylu mesajı

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Son dakika... Bakan Koca'dan Süleyman Soylu mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'daki mesajında ''Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim'' dedi.

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