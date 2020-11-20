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Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

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Son dakika... Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından seyahat kısıtlamasıyla ilgili açıklamada bulundu, uyarı yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Sevgili gençler... Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz. 

Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var.

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