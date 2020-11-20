Son dakika... Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Sevgili gençler... Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var.

SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020

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