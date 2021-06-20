Son dakika... Bakan Koca'dan önemli uyarı: Aşınızı randevu alarak yaptırın

Twitter'dan çağrı yapan Bakan Koca, ''Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın'' dedi.

Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2021

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, SİNOVAC FİRMASI İLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiği Çinli Sinovac firması yetkililerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti, aşı üretimini ortak gerçekleştirme önerisinde bulundu. Firma yetkilileri bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını, yatırım için ön inceleme yapacak teknik ekibi Türkiye'ye yönlendireceklerini bildirdi.

Bakan Koca, görüşmede konuşmasına, 2020 yılının ilk günlerinden itibaren tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini hatırlatarak, "Türkiye, bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir salgın yönetimi gerçekleştirdi. Güçlü sağlık altyapımız ve kendini görevine adamış sağlık personelimiz, bu süreçte bizim en büyük güvencelerimiz oldu" dedi. Covıd-19 pandemisinin, küresel düzeyde iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini, ülkeler arası ilişkiler için büyük bir sınama olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Şimdi bu iş birliğimizi bir adım ileri götürmek istiyor, sizi ve firmanızı aşı üretimi konusunda Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı olarak, ülkemize yapacağınız yatırımlarda her türlü desteğe hazır olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Başta Covid aşısı olmak üzere İnfluenza ve Hepatit A gibi aşıların Türkiye’de ortak üretimi konularını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra, 3'üncü faz çalışmaları devam eden yerli inaktif Covıd-19 aşımızın ülkemizde üretilmesi için verimli bir iş birliği modeli geliştirebileceğimize inanıyorum. Bu sayede hem şirketinizin uluslararası pazar payı artarken, aynı zamanda Türkiye olarak biz de teknoloji transferini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Sinovac şirketi yetkilileri ise, üretim ve dağıtım kapasitesini nasıl yerelleştirebilecekleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sinovac’ın isteği yalnızca Türkiye’de yerel bir üretim kapasitesinin oluşturulması ve tesislerin kurulması için yatırım yapmak değil, buna ek olarak aynı zamanda yeni ortaya çıkan varyantların ve suşların takip edilmesi, incelenebilmesi için virüsün takip çalışmalarına da destek sağlamak istiyor. Bu yüzden de Türk bilim insanlarıyla iş birliği kapasitemizi daha da geliştirmek dileğindeyiz. Özellikle yerel bir üretim tesisinin kurulması için faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bu konuda size taahhüt verebiliriz. Aynı zamanda daha fazla Sinovac aşısının da Türkiye’ye teslim edilmesini istiyoruz ki daha fazla insan Sinovac aşısını kullanabilsin ki pandeminin sonuna biraz daha yaklaşabilelim. Bir teknik ekip oluşturacağız ve Türkiye’ye göndereceğiz." İlgili teknik ekibin pazartesi günü Türkiye'de olacağı, en kısa sürede yatırım kararı alınması ve imzaların atılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞI ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerle buluştu, onların sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sizce, koronavirüsle savaş ne zaman bitecek?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Türkiye salgının başından beri diğer ülkelerin önünde. Aynı süreç aşılamada da geçerli. Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde, vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Birtakım aksaklıklarımız var ama bu gecikmeleri de aşıyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz. Yerli aşıyı da Eylül-Ekim gibi üretebilmek hedefimiz. Aşıda yaşı 30’a çektik. Şimdi artık dedik ki yaş konusunu halledelim. Bunlarda da aşılama hızlandıkça, bu bize güvenli süreci getirecek ve böylece de inşallah artık Kovid var mı yok mu olayını aşacağız. Şu anda kovidde ciddi manada oran düştü ama bu oranı bizim çok daha düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında. Biz, bunu bile fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında, bunu da arzu etmiyoruz. Ama önce vaka sayısını bizim artık çift haneliye düşürmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatta artık tek haneliye inmiş olalım. Bunda da en büyük müjde olarak biz aşıyı görüyoruz. Aşı konusunda da ithal noktasında iyiyiz ve bunu da hızla devam ettireceğiz.''

Erdoğan'ın ''Aşı karşıtı olanlara nasıl bir çağrıda bulunursunuz?'' sorusuna yanıtı ise şöyle oldu:

''Şu anda aşılamada 40 milyon rakamına yaklaşıldı. Bu iyi bir yükseliş. 30 yaş sınırı ile alakalı olduğu için bundan sonra bu daha da artacak. Biz bir taraftan çalışıyoruz, siz de bir taraftan çalışacaksınız ve hep birlikte bu oranı artırmamız lazım. Annelerimiz, anneannelerimiz, baba, babaanne... Onları da bizim ikna etmemiz lazım. Bunlar bugünün sorunu değil, geçmişin sorunu. Geçmişten bu yana maalesef bu tür kampanyalar hep oldu ve bu kampanyalarda ne yazık ki bazı sıkıntılar da olmadı değil, yaşandı. Temennim odur ki bu aşı süreci içerisinde elde edilecek başarı, bu tür olumsuz kampanyaları da ortadan kaldırsın. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir. Aşının geliştirilmesi ve insana uygulanabilir hale getirilmesi bilim insanlarının sorumluluğudur. Bize düşen, bilime saygı duyarak her biri kendi alanlarının en iyi uzmanlarının geliştirdiği aşıyı kullanmaktır. Kendimizi dünya nüfusunun tamamını kapsayan bir sürecin dışında tutamayız. ununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun da verdiği bilgiler ışığında açıklamalar yapıyor. Bilimi inkar etmek mümkün değil. Bütün mesele bu bilimi, ilimi aynı zamanda irfanla bütünleştirmektir. Onunla zaten bütünleştirdiğimiz anda birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırmış olacağız. Şu anda zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamaları yapıyorlar. Ben inanıyorum ki yerli milli üretimimizi yaptığımız anda, halkımızın bu noktadaki güveni daha da artacaktır. Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti. Aşının ikinci dozunu olanlar da çok ciddi rakamlara ulaştı. Hedef aşıyı 18 yaşa kadar indirmek. Kovid-19 bela bir hastalık. Hastalara şifa, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.''

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