Son dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Bilim Kurulu toplantılarımız aynı titizlikle devam ediyor. Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Az veya çok her artış uyarı olmalıdır. Salgın bir süreçtir bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir. Geçmiş güne değil yarınlara bakmaya davet ediyorum. Salgınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor. Bundan şüpheniz olmasın.



'İLAÇ TEDARİĞİNDE SIKINTIMIZ YOK'



Tarihte düz çizgi haline seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır. Koronaya karşı bugün itibariyle geldiğimiz noktayı özetlemeye çalışayım. Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasından sonra 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen uygulamayla hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın üretimine 4 firmamızla başlamıştık.

'FİLYASYON ÇALIŞMAMIZ DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU'



Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge ağır hasta sayımızdır. Bu gruptaki hastalarımız kronik rahatsızlığı olan ve bütüklerimizden oluşmaktadır. Tedavileri gerçekten büyük zorluklarla gerçekleşiyor. Vaka tablosunda hergün karşımıza çıkan vefat sayılarının arkasında sağlıklı bir insanın asla bilemeyeceği çırpınışlar var. Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının büyük etkisini gördü. Filyasyon çalışmamız dünya basınında gündem oldu. Her filyasyon ekimizde 1 hekimi görevlendirdik. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan hasta yoğunluğu dışında başka bir sorun yaşanmamıştır. Kovid-19 ve diğer hastalıklar dahil olmak üzerine servis yatağı doluluk oranı %53.3'tür. Sağlık çalışanlarımız sağlık hizmetimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.





HES KODU KULLANANLARIN SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ



Bu kararların yaptırım gücü var. Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hal geldi. 7 şehirde mücadele sürüyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya riskli alan uygulaması kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıklkale'de bu özellik ay sonunda tüm ülkede hizmete girecek. Gittiğiniz tüm mekanlarda karakod uygulamasıyla size bilgi verecek. Bir temaslı bulunmuş mu, bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Kolluk kuvvetleri, şehirler arası ulaşımda yaptıkları değerlendirmede yolculuklarda riski kişileri bu uygulama sayesinde engellemektedir.



'AMACIMIZ İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK'

Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor. İnsanlar yorulabilir. Sağlık ordumuz insanımız için fedakarlığını göstermeye devam ediyor. Altına girdikleri yük, taşınması kolay bir yük değildir. Hastaları için mücadele ederken çoğu hastalığa yakalanıyor. Bunu başka mesleklerde göremezsiniz. Amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acıyla atlatmak oldu. Bu amaçtan vazgeçmeyelim. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimiz, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.



TEDBİR UYARISI



Salgınla mücadele unutulmuş, ihmal edilmiş bazı hasretleri geri getiriyor. Savaşı yeniden öğrendiğimiz hasretlerle kazanacağız. Bizler sağlık ordunuz olarak sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Asla geri bir adım olmayacak. Karşılığında sizden istediğim salgınla mücadelenin kurallarına bağlılıktır. Maske, mesafe, temizlik ilkelerine uymaktır. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum.



YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahar ayına girecek olacağız. Tıp dilinde infülanze yani gribin arttığı bir dönem olacak. Haberlerden duyduğunuz zannediyorum. Bilim Dünyası, kovid'in zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı yönündedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir. Yaylım arttıkça virüs insanlara daha çok bulaşacaktır. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu unutmayın; Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur. Tarihte son bulunmamış savaş da yoktur.



BAKAN KOCA, KORONAVİRÜSTE SON RAKAMLARI AÇIKLADI







Test sayısı: 87.223

Bugünkü hasta sayısı: 1.303

Bugünkü vefat sayısı: 23

Bugünkü iyileşen sayısı 1.002

Toplam test sayısı: 5 milyon 969 bin 629

Toplam hasta sayısı: 235 bin 108

Toplam vefat sayısı: 6 bin 39

Toplam iyileşen hasta sayısı: 233 bin 915

Ağır hasta sayısı: 719