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Haber Giriş: 10.09.2021 - 19:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Koca'dan okullardaki PCR testine ilişkin kritik açıklama

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Son dakika: Bakan Koca'dan okullardaki PCR testine ilişkin kritik açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin onayının alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında bazı okullarda PCR testi taraması yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Koca, söz konusu testlerin yapılmadan önce velilerden onay alınacağını söyledi. Koca yaptığı paylaşımda, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi.

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