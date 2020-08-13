DHA
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Son dakika... Bakan Koca'dan öğrencilere uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını belirterek uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın.''
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