Son dakika... Bakan Koca'dan öğrencilere uyarı

Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın.''