Son dakika: Bakan Koca'dan o iddialara sert yanıt: Kimsenin hakkı yoktur

Bakan Koca, "Salgınla mücadele ortak paydamızdır. Sağlık sistemimize olan güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulmalı. Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım." notuyla yazılı paylaşım yaptı.

Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle;

Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysaki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz.

Sağlık alt yapımızın birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu ortadadır.

Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir.

Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı.

Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya kimsenin hakkı yoktur.

Dünyanın en iyi hekimleri Türk hekimleridir. Hastasını ailesinin bir ferdi bilen, can kurtarmak için canını ortaya koyan Türk hekimlerinden, hemşirelerinden, hasta bakıcılarından başkaları değildir.