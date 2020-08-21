Son dakika... Bakan Koca'dan kritik mesaj

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

''Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.''