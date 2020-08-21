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DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Koca'dan kritik mesaj

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Son dakika... Bakan Koca'dan kritik mesaj
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın tedavi edilmesi ile başarılan bir salgın mücadelesi olmadığını belirterek, "Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
''Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.''

Son dakika... Bakan Kocadan kritik mesaj

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