Son dakika: Bakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek.'' açıklamasında bulundu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.



Son bir haftada 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

'AŞISINI HENÜZ YAPTIRMAYANLARIN SAYISI 19 MİLYON 70 BİN'



Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 274 bin 368 doz aşı uygulandığını belirtti. Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698 bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’a indi" dedi.

MAVİ KATEGORİYE GEÇEN YENİ İLLER

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi. Bayburt, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla 'çok yüksek risk' seviyesini 'yüksek risk' seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında" dedi.

VAKA TABLOSUNDA SON DURUM



Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 363 oldu.

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