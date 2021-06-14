Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 33 milyon 800 bini aşarken Bakan Koca bugün aşı randevusu olan kişi sayısını açıkladı.



Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.



VAKA SAYISINDA SON DURUM



Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.







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