MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması
GeriGündem Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 14.06.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.' açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 33 milyon 800 bini aşarken Bakan Koca bugün aşı randevusu olan kişi sayısını açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.

VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Koronavirüs tablosunda son durum
Koronavirüs tablosunda son durum

Son dakika: Bakan Kocadan koronavirüs aşısı açıklaması

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi