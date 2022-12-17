Son dakika... Bakan Koca'dan ilaç açıklaması: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" mesajını paylaştı.

Bakan Koca, "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Hastalarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Koca, "İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da" dedi.