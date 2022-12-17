Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Koca'dan ilaç açıklaması: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Koca#İlaç#İhracat
Son dakika... Bakan Kocadan ilaç açıklaması: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 17:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temininde yaşanan zorluğu giderene dek piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" mesajını paylaştı.

Bakan Koca, "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Hastalarımızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Koca, "İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Koca#İlaç#İhracat

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam