Son dakika... Bakan Koca anlattı: Üçüncü doz aşılama, delta mutasyonu ve müzik yasağı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da" dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ TARTIŞMASI

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerine ilişkin iddialar için "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE, FRANSA'DAN AŞI ALDI İDDİASI

Bakan Koca, "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz" dedi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Koca aşı karşıtlığına ilişkin "Bu konuda sorun görmüyorum. Vatandaşlarımız aşıya uyumlu, gündemde tutulması yanlış" ifadelerini kullanırken "Bayrama kadar bir doz oranını nüfusun yüzde 70'i olmasını hedefliyoruz. İkinci doz 15 milyonu geçmiş, bir doz aşı olanların sayısı 34 milyona ulaşmış durumda" dedi.

MÜZİK YASAĞI

Bakan Koca, saat 24.00'dan sonraki müzik yasağının da kalkacağını ifade etti. Bakan Koca, "Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz, bu yasak da kalkacak..." dedi.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanları aktardı...

DELTA MUTASYONU AÇIKLAMASI

26 ilde 224 vaka delta varyantı olarak tespit edildi. 224 vakanın 134'ü İstanbul'da tespit edildi. Özellikle delta varyantı artıyor dedi Bakan Koca. İki doz arasındaki aşılama süresinin yarın bilim kurulunda gündeme geleceğini söyledi.

60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI MESAJI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "HER 4 KİŞİDEN BİRİNİN AŞISI TAMAMLANDI. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun %25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" mesajını paylaştı.

