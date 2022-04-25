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Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken mesaj: Bilim Kurulu yarın toplanacak

#Fahrettin Koca#Bilim Kurulu#Koronavirüs
Son dakika: Bakan Kocadan dikkat çeken mesaj: Bilim Kurulu yarın toplanacak

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" paylaşımında bulundu. Ayrıca Türkiye'de koronavirüsün etkisi hızla düşürken, normalleşme adımları kapsamında maske yasağının tamamen kalkması bekleniyor.

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Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın yapılacağını açıklayan Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

* Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.

* Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.

Son dakika: Bakan Kocadan dikkat çeken mesaj: Bilim Kurulu yarın toplanacak

"NORMALİ MASKESİZ YAŞAMAK ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?"

Öte yandan Bakan Koca, Adıyaman ziyaretinde maske takmazken şu mesajı vermişti:

Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?

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#Fahrettin Koca#Bilim Kurulu#Koronavirüs

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