Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken mesaj: Bilim Kurulu yarın toplanacak

Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın yapılacağını açıklayan Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
* Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.
* Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.
"NORMALİ MASKESİZ YAŞAMAK ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?"
Öte yandan Bakan Koca, Adıyaman ziyaretinde maske takmazken şu mesajı vermişti:
Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?