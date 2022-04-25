Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken mesaj: Bilim Kurulu yarın toplanacak

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Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın yapılacağını açıklayan Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

* Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.

* Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.

"NORMALİ MASKESİZ YAŞAMAK ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?"

Öte yandan Bakan Koca, Adıyaman ziyaretinde maske takmazken şu mesajı vermişti:

Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?