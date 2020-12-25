Son Dakika: Bakan Koca'dan çok önemli İstanbul açıklaması! 'Yüzde 50'ye varan azalma oldu
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl sağlık yöneticileri ve Başhekimleri ile haftalık değerlendirmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Koca, İstanbul'da vaka sayılarında önemli düşüş olduğunu belirtti.
Son dakika haberi... Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" dedi.
İSTANBUL İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020
Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. pic.twitter.com/JQHtIfV2ZM
Sağlık Bakanlığı 25 Aralık korona tablosu ve vaka sayısını açıklandıSon dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.
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