Son dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları

Genel olarak yaşantımız dünya ölçeğinde etkili olan bu salgından giderek daha az zarar görüyor. Salgının maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyuldukça gerilediğini hem ülkemizde hem dünyada görüyoruz. DSÖ 2 gün önce grip güncelleme raporunu yayınladı. DSÖ grip vakalarının azalması sonucunu maske, sosyal mesafe ve temizliğe başlamıştır.



KORONA VE GRİBE KARŞI TEDBİR AYNIDIR



Ekim ayındayız. Gribin en yaygın olduğu günlere girdi. Koronaya karşı alacağımız tedbirler bizi gripten de koruyacaktır. 2 virüse karşı tedbir aynıdır. Grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Buna rağmen genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterli duyarlı değiliz. İki hastalığı birden geriletebiliriz.



HERKESE ÜCRETSİZ TEDAVİ SAĞLANDI



DSÖ'nün Türkiye hakkında yayınladığı rapor. Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgında en cömert ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. DSÖ korona Türkiye raporundan sonra AB ilerleme raporuna değinmek istiyorum. Türkiye bu uygulamaları AB'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili direktiflerine uygun olarak yaptığı vurgu yapılmıştır. Sosyal güvencelerine bakılmaksızın herkese ücretsiz tedavi sağlanmıştır. AB ilerle raporunda yayınlanan bu değindiğim hususlar salgına küresel standartlarda karşılık verdiğimizdir.



SAHA TARAMASINA BAŞLIYORUZ



Temmuz ayından itibaren normalleşme dönemine girdik. Sınırlamalar kalktı. Bu yeni dönemin gereklerine uyarak virüs taramalarına başladık. Bu taramaları yurt dışına gidenlere, ceza evlerinde ve benzer gruplara yapıyoruz. Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır. 15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız. Belirtisiz olduğu halde testi pozitif çıkan vakaları tespit etmiş olacağız.



AŞI KENDİSİNİ VİRÜSTEN KORUMAYANLAR İÇİN ÇARE DEĞİLDİR



Aşı konusundaki gelişmeler çok yol alınmış olmasına rağmen bu kadar kısa günlerde ifade edemez. Aşı kendisini virüsten korumayanlar için çare değildir. Salgında baştan çok sıkı tutulan tedbirler gevşiyor. Risk giderek geniş bir tabana yayılıyor. Testi pozitif çıkanların ve temasta bulunanların izolasyon kurallarına uyması şarttır. Bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Salgınlar yayılım odaklarına karşı yerinden müdahale gerektiriyor. Vakaların artış gösterdiği yerlerde sebepleri ortaya çıkararak ek tedbirler aldık. Geçtiğimiz pazartesi günü yüz yüze eğitimde 2. kademe uygulanmaya başladı. Türkiye kat ettiği yolu daha salgının sıfır noktasında oluşturduğu Bilim Kurulu rehberliğinde almaktadır. Bu kurul bizim en büyük gücümüzdür. Hocalarımıza her toplantımızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum.



AŞI ÇALIŞMALARI



Temmuz ayında oluşmaya başlayan yerli aşı grubu hakkında size detaylı bilgi vermedim. Bugün bu aşamaya geldiğimize inanıyorum. Aşı çalışmalarını doğrudan yöneten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Şu an aşılarından 2'si insan deney aşamasına yakındır. Bulaşı hastalıkların geçmişine bakıldığında aşıların kolay bulunmadığı görülmektedir. Bugünkü durum elbette farklı olacaktır. Ama işin doğasında bir zorluk olduğu bilinmektedir. Salgının başlangıcında aşı için ön görülen zaman en az 12 ortalama 18 aydı. Salgın 1 yılını doldurmaya başlarken önemli gelişmeler ortaya konuldu. Çin, Rusya ve bazı ülkeler aşı için insan deneylerine geçmiş bulunmaktadırlar. Aşı konusunda dünyadaki durum budur. Umut çok yüksek bulunmakla birlikte temkini elden bırakmamak gerekir. Kuşku duyan varsa bilsin dünyada zeka ülkelere göre dağıtılmıyor. Bilim adanma işidir. Türkiye aşının gerektirecek tüm imkanları bilim insanlarına sunmuştur. Sizlerden bilim insanlarına inanmanızı, önerdikleri tedbirlere, salgınla savaşı sağ duyulu bir şekilde yılgınlık göstermeden istirham ediyorum.



BAKAN KOCA, GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI



Bugünkü hasta sayımız bin 671. Vefat sayısı 57. İyileşen hasta sayısı bin 396. Test sayısı: 115 bin 328









İLLEDE VAKA SAYILARINDA SON DURUM









SORU-CEVAP

İSTANBUL'DA YENİ ÖNLEMLER ALINACAK MI?



İstanbul'da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şuan kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz. Sahada yaygın şekilde filyasyon ekiplerimizi daha da arttırdık. Sahadaki ekiplerle birlikte temaslarını özellikle tespit etme süresi 7-7 buçuk dakika oldu. Hastaneye yatışlarda ciddi bir artışın olmadığını görmüyoruz. Doluluk oranlarına bir sorun yok. Bu dönemde bulaşmayı önlemek için maske kullanımının ve mesafe çok önemli. Kalabalık ortamlara da girilmemesi gerekir. Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz. Artış olan illerimizde tedbirlere uymakla, sahada filyasyonu artırarak sonuç aldığımızı biliyoruz. Ankara'da Diyarbakır'da yaptığımız çalışmalardan biliyoruz. Dolayısıyla bu yükselişin nasıl düşeceğini artık toplum olarak da biliyoruz.



VAKA- HASTA SAYISI TARTIŞMASI



Son haftalar yoğun olarak gündeme gelen bir konu oldu. Vaka ve hasta tanımını yaptığımız günden beri olan bir konu. Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka, hasta kavramlarıyla gölgelemeyelim. Biz tedavi rehberimizde semptomu, yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında, Temmuz ayından itibaren de bizim kesitsel taramalar, yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde yapılan testler, celp ve terhis döneminde yapılan testler, sporculara yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız taramalar oldu. Ayrıca saha taramalarımız oldu. Yarından itibaren de aileler tespit edildi, geç olmadan bu saha çalışmasını tekrar ediyor olacağız. Temmuz ayından bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan, testi pozitif kişiler olarak tanımladık. Daha önce bu kesitsel çalışmalar olmadığı için vatandaşa şeffaf olmak için hasta tanımını kullandık.