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Haber Giriş: 24.08.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika! Bakan Koca'dan '6 Eylül' çağrısı: Bize yardımcı olun

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Son dakika! Bakan Koca'dan '6 Eylül' çağrısı: Bize yardımcı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ebeveynlere seslenerek, "15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annelere 6 Eylül mesajı. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ardından babalara seslendi. Koca, "Babalara 6 Eylül mesajı. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.

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Bakan Koca, "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez." dedi.

 

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