Son dakika! Bakan Koca'dan '6 Eylül' çağrısı: Bize yardımcı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annelere 6 Eylül mesajı. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ardından babalara seslendi. Koca, "Babalara 6 Eylül mesajı. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.

ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

Bakan Koca, "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez." dedi.

Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. TOPLAM 90 MİLYON DOZU GEÇTİK. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

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