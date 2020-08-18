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Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Son dakika.... Bakan Koca'dan 21 Eylül mesajı

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Son dakika.... Bakan Koca'dan 21 Eylül mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir öğrencinin fotoğrafını, "Tüm arkadaşları tedbirlere uydurdum" notuyla paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Çocuklar, gençler, okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" dedi.

Son dakika.... Bakan Kocadan 21 Eylül mesajı

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