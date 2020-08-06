Son dakika... Bakan Koca 'Yaşayandan Uyarılar' diyerek paylaştı

Bakan Koca'nın Twitter'daki paylaşımı şu şekilde:

''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Covid polikliniğinde çalıştım. Covid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları ,ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın.

H. Yücel''