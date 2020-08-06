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Son dakika... Bakan Koca 'Yaşayandan Uyarılar' diyerek paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Koca, son olarak 'Yaşayandan Uyarılar' başlığıyla yayınladığı mesajında test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını paylaştı.
Bakan Koca'nın Twitter'daki paylaşımı şu şekilde:
''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Covid polikliniğinde çalıştım. Covid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları ,ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın.
H. Yücel''
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