Son dakika... Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" dedi. Bakan Koca paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

8-14 ŞUBAT HAFTASINDA KARADENİZ'DEKİ İLLER İLK 5'TEYDİ

Sağlık Bakanlığı, illerdeki yüz bin kişideki haftalık vaka sayısı ortalamasını açıklama kararı aldı. İlk hafta olarak da 8-14 Şubat tarihleri seçildi. Bu hafta Karadeniz illeri Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun listede ilk 5’e girdi. Yüz bin kişide, Trabzon’da haftalık vaka ortalaması 228, Rize’de 202, Ordu’da 194, Giresun’da 184, Samsun’da 171, Osmaniye’de 139, Tokat’da 118, Karaman’da 103, Adıyaman’da 100, Konya ve Mersin’de 91, Ardahan’da 65, Hatay’da 63, İstanbul ve Adana’da 60, İzmir’de 44, Ankara 36, Ağrı’da 27, Hakkâri’de 10, Şırnak’ta 8 oldu.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL’DA

Bu rakamlara göre hesaplandığında, 8-14 Şubat haftasında yaklaşık olarak, İstanbul’da 9 bin 250, Samsun’da 2 bin 230, Konya’da 2 bin, Adana’da 1980, İzmir’de, 1900, Trabzon’da 1830, Mersin’de 1640, Ordu’da bin 500, Adana’da 1320, Hatay’da 1010, Giresun’da 830, Rize’de 710, Osmaniye’de 700, Adıyaman’da 630, Karaman’da 258, Ağrı’da 143, Tokat’da 108, Ardahan’da 65, Şırnak’da 42, Hakkâri’de ise 28 vaka görüldü.

NEDENİ CENAZE VE TAZİYELER...

Listede 5 ilinin ilk 5 sırada yer aldığı Karadeniz’de filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı.