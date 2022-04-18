Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Koca: TUS sonuçlarını bugün ÖSYM açıklayabilir

#Bursa#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca
Son dakika... Bakan Koca: TUS sonuçlarını bugün ÖSYM açıklayabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini belirterek, "1 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Son bir buçuk yıldan bu yana en düşük olan düzeye geldi. Dün 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlerde kronik bir hastalığı olmayan bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. 65 yaş üstü kronik hastalığı olanların kendilerini korumaları, kişisel tedbirlerini almaları önemli. Herkesin hatırlatma dozları önemli. Kısıtlamaların değil, kişisel tedbirlerin olduğu bir döneme giriyoruz.

UZMANLIK SINAVI

Uzmanlık sınavı genelde kontenjanlar açıklandığında açıklanmış oluyor idi. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz gibi Meclisimizden bir kanun geçti. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden zaten bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak.

Haberin Devamı

3 AŞI ÇALIŞMASI

Daha önce çağrıya çıktığımız 3 aşımız oldu. Hepatit A, su çiçeği ve kuduz. Son noktaya gelmiş durumdayız. Hücreden itibaren bu 3 aşıda üretilmiş olacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA BURSA'DA SON DURUM

Bursa'da son 1.5 yılın son rakamlarına eriştik. Vefat edenlerin ek hastalığı olanlar olduğunu belirtmek isterim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen