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Son dakika... Bakan Koca: Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok

#Maymun Çiçeği#Bakan Koca#Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok. Pandemiye sebep olacağına inanmıyorum" dedi. Bakan Koca sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin çalışmayla ilgili de "Yakın zamanda gelecek, tedirgin olmaya gerek yok" ifadesini kullandı.

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İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Maymun Çiçeği virüsüne yönelik Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusu üzerine)"Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz. Ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz.”

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"VATANDAŞIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

"Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte."

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(Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin çalışma) "Yakın zamanda gelecek, tedirgin olmaya gerek yok"

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#Maymun Çiçeği#Bakan Koca#Son Dakika

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