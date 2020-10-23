Son dakika... Bakan Koca: Salgın tüm ülkede tekrar tırmanışa geçti

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Halkımızdan rica ediyorum sağlık çalışanlarımızın gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin.

Tedbirlerden daha güçlü silahımız yok.

Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak tüm ülkeyi olumlu etkileyecektir.

Akşamki açıklamaya bırakmadan şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını tüm ülkede tekrar tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı 3 kat artmıştır.

Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması daha fazla insanın hasta olması değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır."